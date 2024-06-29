Макс Ферстаппен: Гонщики McLaren атаковали в полную силу

Макс Ферстаппен выиграл спринт в Шпильберге, одержав десятую победу в карьере. После финиша гонщик Red Bull Racing признал, что первое место далось нелегко, поскольку соперники из McLaren активно его прессинговали.

Макс Ферстаппен: «У меня получился хороший первый круг, но как только стало возможным использование DRS, мне было очень сложно довести отрыв до секунды. У меня получилось несколько увлекательных сражений, но как только соперники выпали из зоны DRS, я смог вести гонку в своём темпе, и всё стало гораздо лучше.

Вы сами видели, как двое гонщиков McLaren атаковали в полную силу, пытаясь усложнить мою задачу.

В спринте удалось кое-что понять, как лучше действовать в воскресной гонке. Завтра дистанция будет намного длиннее, и нагрузка на шины окажется выше. Интересно посмотреть, как в дальнейшем будут развиваться события».

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