Британские гонщицы делают успехи

Эбби Пуллинг, которую болельщики помнят ещё по женскому чемпионату W Series, где она не раз поднималась на подиум, в течение одной недели трижды попадала в заголовки автоспортивных новостей.

Сначала она выиграла обе гонки новой женской серии F1 Academy, проходившие в Майами в дни гоночного уик-энда Формулы 1. А сегодня Эбби стала первой женщиной в истории, кому удалось одержать победу в британской Ф4: на классической трассе в Брэндс-Хэтч гонщица команды Rodin Motorsport стартовала с поула, лидировала на протяжении всех 22 кругов и пересекла линию финиша почти на 6 секунд раньше ближайшего преследователя.

Разумеется, одной из первых её поздравила команда Alpine F1, ведь 21-летняя гонщица входит в число слушателей Академии Alpine: «Эбби Пуллинг – первая женщина, которой удалось одержать победу в британской Ф4! Это удивительное достижение, заслуживающее похвалы и аплодисментов!»

Впрочем, похвалы заслуживает не только Эбби Пуллинг, но и Джейми Чэдвик, трёхкратная чемпионка W Series: пару дней назад в Индианаполисе она впервые поднялась на подиум по итогам гонки молодёжной американской серии Indy NXT. В заокеанском автоспорте такое тоже бывает не часто: до неё гонку этой серии, которая тогда называлась Indy Lights, в 2010 году выиграла британка Пиппа Манн.

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