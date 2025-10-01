Шарль Леклер настроен бороться за победу в Сингапуре

Болельщики в футболках и кепках Ferrari сегодня начали подтягиваться к флагманскому магазину Puma, расположенному в Сингапуре на улице Орчард-роуд, задолго до появления там Шарля Леклера.

Наверняка в этой толпе была не только местная публика, но и туристы, ведь Орчард-роуд – одна из главных достопримечательностей города-государства, и там сосредоточены всевозможные развлекательные и торговые центры. Сегодня гонщик Ferrari принял участие в акции, организованной немецкой компанией Puma, которая входит в число ключевых спонсоров Скудерии.

Те, кому довелось там побывать, свидетельствуют, что восторгов и аплодисментов в адрес Шарля было в избытке, а он лишь обаятельно улыбался, приветственно махал публике, и по всему было видно, что он в хорошем настроении.

«Сезон складывается тяжело, ведь наша команда не дотягивает до того уровня, на котором мы хотим быть, – признался Леклер в интервью сингапурской газете The Strait Times. – Но лично я доволен тем, как выступаю, и очень хочу вновь добиваться побед вместе с Ferrari. Надеюсь, это начнётся уже в Сингапуре, ведь мне очень нравится Марина-Бей, одна из моих любимых трасс календаря.

Я вообще люблю городские трассы, хотя стены на них совсем близко, и гоняться здесь – настоящий вызов. Но это доставляет мне особое удовольствие».

За исключением 2018 года, когда гонщик из Монако дебютировал в Формуле 1 в составе Alfa Romeo Sauber, во всех остальных случаях он финишировал в Гран При Сингапура в первой пятёрке и пару раз поднимался на подиум. Но побед на этом сложном городском кольце в его активе пока нет.

Вместе со всей командой Ferrari и её болельщиками Леклер надеется, что сезон 2026 года, когда Формула 1 перейдёт на машины нового поколения, сложится более удачно, чем нынешний, до завершения которого остаётся семь гонок:

«Безусловно, я отношусь к этому как к отличной возможности, которая откроется для нас, гонщиков, и для нашей команды. Изменений будет очень много, и мы стремимся стать теми, кто займёт правильную траекторию с самого начала нового сезона.

Я всегда стараюсь работать максимально интенсивно, чтобы как можно лучше подготовиться – это относится и к физической подготовке, и к психологической. Для этого я прикладываю все возможные усилия, чтобы с каждым годом выступать всё лучше – мой подход всегда был именно таким, и в этом плане ничего не изменится».

Само место, где происходило сегодняшнее событие, обязывало к тому, чтобы по ходу разговора была затронута и тема модной одежды.

«Мода вообще очень важная тема, и сотрудничество с Puma идеально соответствует моему восприятию моды, – заявил Шарль. – Для меня это способ говорить о себе без всяких слов, выражать то, что я чувствую. Каждый день я использую этот способ, чтобы выразить свои эмоции – это очень удобно и позволяет быть самим собой».

Перед сингапурским этапом чемпионата Леклер занимает 5-ю строчку в личном зачёте, уступая Джорджу Расселлу 47 очков и опережая Льюиса Хэмилтона, своего напарника по команде Ferrari, на 44 очка.

Источник