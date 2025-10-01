“Моя команда говорит, что она сказала им заткнуться”. Коко Гауфф прокомментировала спор с Белиндой Бенчич в Пекине

Эмоциональный инцидент произошел в поединке Коко Гауфф против Белинды Бенчич в третьем круге соревнований в Китае



Напомним, что швейцарка выиграла первый сет 6:4, но уступила во втором на тай-брейке, когда и разгорелся скандал. Во время игры Бенчич обвинила команду американки в умышленных отвлекающих действиях.

“На стадионе полная тишина, все ведут себя с уважением. Они могут аплодировать после розыгрыша, но не тогда, когда я уже подхожу к линии и готовлюсь подавать”, – возмущалась Бенчич, обращаясь позже к судье на вышке. Когда Гауфф пыталась ответить, Бенчич ее перебила: “Никто с тобой не разговаривает! Она [судья] обращается ко мне, ясно. Это твоя команда разговаривает. Я слишком взрослая для этих игр разума, ясно”.

Швейцарка потеряла свое преимущество с брейком во второй партии, а позже проиграла сет на тай-брейке. Американка же уверенно одержала победу со счетом 6:2 в решающем сете.

На послематчевой пресс-конференции третья ракетка мира Гауфф рассказала, что ее команда якобы услышала фразу “заткнитесь/заткните рот (shut up)” от ее соперницы.

“Я знала, что она сказала что-то моей команде, но я не знала точно что, – говорит Гауфф. – Они сказали мне, что она сказала: «Заткнитесь». Я этого не слышала, поэтому могу полагаться только на то, что они сказали. Думаю, она была расстроена из-за их аплодисментов. Мне стадион казался тихим, поэтому можно было слышать обе команды. Я играла предыдущие раунды, оба моих матча я могла слышать другие команды достаточно громко и четко, потому что на трибунах тихо. Меня это не беспокоит. Я говорила ей проявлять уважение. Я была дружелюбна с ее командой вне корта, мы были дружелюбны друг с другом. Мне просто не понравился тот комментарий в адрес моей команды. Это все. Я имею в виду, мы двигаемся дальше после этого. Я не разговаривала с ней с тех пор. Она имеет право на то, что она чувствовала, и я имею право на то, как я отвечаю”.

В четвертьфинале турнира в Пекине Коко Гауфф сыграет против немецкой теннисистки Евы Лис.



