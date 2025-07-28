Макс Ферстаппен продолжит карьеру в Ред Булл до 2026 года

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен останется в команде Ред Булл как минимум до сезона 2026 года. Это подтвердил известный инсайдер, журналист Эрик ван Херен, который является одним из ближайших партнеров гонщика в медиа. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Контракт Ферстаппена с Ред Булл: что изменится?

По информации издания RacingNews365, в контракте Ферстаппена была прописана опция, позволяющая ему сменить команду, если до летнего перерыва он не попадет в тройку лидеров чемпионата. Однако после Гран-при Бельгии стало ясно, что эта опция больше не действует. Несмотря на то, что следующая гонка состоится в Венгрии, по результатам Гран-при Спа, 27-летний гонщик занимает третье место в личном зачете, опережая Джорджа Рассела на 28 очков.

Что дальше для Ферстаппена?

Контракт Ферстаппена с Ред Булл продлен до конца 2028 года, однако его возможный переход в Мерседес в 2027 году остается реальной опцией, если команда из Милтон-Кинза потеряет свою конкурентоспособность после изменений в техническом регламенте. На данный момент Ферстаппен остается лидером Ред Булл и, вероятно, еще не один год будет бороться за титулы в составе этой команды.

Подтверждения от инсайдеров

Журналист Эрик ван Херен, который не раз публиковал достоверные данные до официальных заявлений команды, также подтвердил информацию о продлении контракта Ферстаппена с Ред Булл. Именно он первым сообщил о кадровых изменениях в команде, в том числе о увольнении Кристиана Хорнера после 20 лет работы и назначении новых руководителей.

Напомним, мы также писали о том, как прошел этап в Спа‑Франкоршам.