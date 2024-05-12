Элина Свитолина — после победы над Анной Калинской в Риме: «Это особое место для меня и особенный корт»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Анной Калинской в третьем круге турнира в Риме

— Элина, поделитесь вашими впечатлениями после победы.

— Прежде всего, я очень люблю играть в Риме, дважды я выигрывала здесь титул. Поэтому, конечно, это особое место для меня и особенный корт. Я очень счастлива, что смогла показать сегодня действительно хорошую игру и выиграла матч в двух сетах.

— Сегодня День матери, так что, поздравляем вас! Хотели бы вы что-то сказать всем мамам, которые присутствуют на трибунах?

— Да, конечно! Счастливого Дня матери, поздравляю всех мам, всех сильных мам! Я желаю нам много энергии и также много терпения.

Завтра, в четвертом круге турнира в Риме, Элина Свитолина сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

btu.org.ua