Женская дефлимпийская сборная Украины по баскетболу стала чемпионом Европы

В финале украинская команда не оставила шансов итальянкам

Национальная женская дефлимпийская сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате Европы по баскетболу среди спортсменок с нарушением слуха, который проходил с 21 по 29 июня в испанской Малаге.

Помимо Украины, в соревнованиях также приняли участие сборные Литвы, Турции, Италии, Польши и Греции.

На групповом этапе украинки поочередно обыграли Грецию (63:44) и Литву 63:52). В полуфинале была повержена сборная Турции (74:45), а в финале Украина обыграла Италию (63:52).

Украинка Ксения Афанасьева получила награду лучшему игроку чемпионата Европы, а еще одна украинка Елена Огородникова была включена в символическую сборную турнира.

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