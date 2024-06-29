Следить
Хоккей

Женская дефлимпийская сборная Украины по баскетболу стала чемпионом Европы

В финале украинская команда не оставила шансов итальянкам

Женская дефлимпийская сборная Украины по баскетболу стала чемпионом Европы

Женская дефлимпийская сборная Украины по баскетболу стала чемпионом Европы

Дефлимпийская женская сборная Украины по баскетболу, fbu.ua

Национальная женская дефлимпийская сборная Украины завоевала золотые медали на чемпионате Европы по баскетболу среди спортсменок с нарушением слуха, который проходил с 21 по 29 июня в испанской Малаге.

Помимо Украины, в соревнованиях также приняли участие сборные Литвы, Турции, Италии, Польши и Греции.

На групповом этапе украинки поочередно обыграли Грецию (63:44) и Литву 63:52). В полуфинале была повержена сборная Турции (74:45), а в финале Украина обыграла Италию (63:52).

Украинка Ксения Афанасьева получила награду лучшему игроку чемпионата Европы, а еще одна украинка Елена Огородникова была включена в символическую сборную турнира.

Источник

Категории
Комментарии
Больше в Хоккей
aquapolis