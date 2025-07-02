Дорнбос уверен, что в контракте Макса есть особый пункт

Роберт Дорнбос, бывший гонщик Формулы 1, ныне сотрудничающий с голландским телеканалом Ziggo Sport в качестве эксперта, уверен, что в контракте Макса Ферстаппена есть особый дополнительный пункт, который может позволить четырёхкратному чемпиону мира досрочно освободиться от обязательств перед Red Bull.

Формально его контракт рассчитан до 2028 года включительно, но уже давно ходят разговоры, что Макс подумывает о переходе в другую команду. В том числе Джордж Расселл в минувший уик-энд намекнул, что в Mercedes ждут, какое решение примет Ферстаппен по поводу будущего, и только потом займутся контрактами со своими гонщиками. Тото Вольфф, руководитель команды, это тоже не отрицает.

Разумеется, при всём интересе прессы к контракту Макса, вероятность, что кто-то из журналистов видел этот документ, минимальна, но, например, издание RacingNews365 считает, что Макс может уйти из Red Bull Racing, если в определённый момент сезона, скорее всего, летом, окажется за пределами первой тройки личного зачёта чемпионата.

Пока он находится на третьей строчке, хотя Расселл его уже догоняет. Однако Дорнбос заявил, что в контракте предусмотрен ещё один особый пункт, касающийся положения Red Bull Racing в Кубке конструкторов.

«Ещё один пункт предписывает, что Ферстаппен может уйти, если Red Bull не войдёт в первую тройку командного зачёта, – поделился он, принимая участие в телепрограмме Race Cafe. – Насколько мне известно, такой пункт там есть, в этом я уверен на 100%. Ведь если команда не способна на большее, тогда и гонщик не сможет её вытянуть.

А переговоры с Mercedes действительно идут, причём они начались ещё в прошлом году, и догадаться об этом не так сложно. Затем была некоторая пауза, а теперь они возобновились. Поэтому Джорджу Расселлу пока придётся подождать, ему больше ничего не остаётся».

Стоит напомнить, что после 11 этапов сезона Red Bull Racing занимает в командном зачёте четвёртое место, уступая Mercedes уже 47 очков.

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