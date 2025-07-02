ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Британский супертяж Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона, рассказал, что ждет Александра Усика в случае победы в реванше против Даниэля Дюбуа.

«Освободит ли Усик все пояса после реванша с Дюбуа? Да, это 100%. Какой смысл побеждать одних и тех же соперников? Не знаю, какой у него может быть еще другой выход после этого боя», – сказал Фьюри.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua