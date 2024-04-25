Изменения в команде Мудрика: Почеттино грозит увольнение

<img title="Изменения в команде Мудрика: Почеттино угрожает увольнение" src="/wp-content/uploads/2024/04/65e003f0180378ea534cf603759c97a4.jpg" alt="Изменения в команде /p>

Главного тренера Челси Маурисио Почеттино могут уволить по окончании сезона, если команда не сможет выйти в еврокубки.

Об этом сообщает The Telegraph.

У руководства клуба нет окончательного решения относительно будущего аргентинского специалиста, несмотря на вылет из Кубка Англии от Манчестер Сити и разгромное поражение от Арсенала.

Однако отмечается, что есть несколько именитых наставников, которые готовы возглавить Челси.

Напомним, в перенесенном матче 29 тура Английской Премьер-лиги подопечные Почеттино на выезде уступили Арсеналу. После поединка Маурисио заявил, что его подопечные не будут заслуживать попасть в еврокубки, если будут играть так, как против .

Почеттино — о поражении от Арсенала: Мне стыдно? Нет

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