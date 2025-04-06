Первая ракетка Швейцарии не сыграет против украинской сборной в Кубке Билли Джин Кинг

Белинда Бенчич отказалась принимать участие в командном турнире на следующей неделе
Об этом швейцарская теннисистка написала в Instagram.
“Всем привет!
Я хотела сообщить вам, что, к сожалению, мне пришлось принять трудное решение – сняться с матча Кубка Билли Джин Кинг на следующей неделе в Польше.
Моему телу нужно немного отдыха и восстановления после последних нескольких месяцев, которые забрали у меня больше сил, чем я изначально ожидала и планировала.
Принимать такие решения – никогда не просто. Нет ничего важнее для меня, чем представлять Швейцарию, и я могу вас заверить, что буду готова сыграть в следующем матче!
Желаю девочкам огромной удачи на следующей неделе – я буду поддерживать вас издалека!”
Пока неизвестно, кто будет вызван в состав сборной Швейцарии вместо Бенчич.
Напомним, что ранее о своем отказе от выступления в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг заявила вторая ракетка мира Ига Швёнтек.
В рамках группы 10 апреля в польском Радоме пройдет матч между Польшей и Швейцарией, а в следующие два дня на корт выйдет сборная Украины – против Польши и Швейцарии соответственно.
Фото: Getty Images.
btu.org.ua