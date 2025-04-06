Первая ракетка Швейцарии не сыграет против украинской сборной в Кубке Билли Джин Кинг

Белинда Бенчич отказалась принимать участие в командном турнире на следующей неделе



Об этом швейцарская теннисистка написала в Instagram.

“Всем привет!

Я хотела сообщить вам, что, к сожалению, мне пришлось принять трудное решение – сняться с матча Кубка Билли Джин Кинг на следующей неделе в Польше.

Моему телу нужно немного отдыха и восстановления после последних нескольких месяцев, которые забрали у меня больше сил, чем я изначально ожидала и планировала.

Принимать такие решения – никогда не просто. Нет ничего важнее для меня, чем представлять Швейцарию, и я могу вас заверить, что буду готова сыграть в следующем матче!

Желаю девочкам огромной удачи на следующей неделе – я буду поддерживать вас издалека!”

Пока неизвестно, кто будет вызван в состав сборной Швейцарии вместо Бенчич.

Напомним, что ранее о своем отказе от выступления в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг заявила вторая ракетка мира Ига Швёнтек.

В рамках группы 10 апреля в польском Радоме пройдет матч между Польшей и Швейцарией, а в следующие два дня на корт выйдет сборная Украины – против Польши и Швейцарии соответственно.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua