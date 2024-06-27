Майорка. Три игрока впервые вышли в четвертьфинал на траве, Джабб дебютирует на этой стадии в ATP-туре

На турнире ATP 250 в Испании завершились матчи второго круга

Майорка, Испания • 23-29 июня • трава • €1,005,340

Действующий чемпион: Кристофер Юбэнкс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Бен Шелтон (США, 1) — Ринки Хиджиката (Австралия) 6:4, 6:0

Пол Джабб (Великобритания, Q) — Адам Уолтон (Австралия, Q) 6:0, 6:3

Якуб Меншик (Чехия) — Фабио Фоньини (Италия, WC) 4:6, 6:3, 7:5

Алехандро Табило (Чили, 4) — Александр Шевченко (Казахстан) 6:3, 6:2

Бен Шелтон прервал серию из трёх поражений и впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP на траве. Дальше американец сыграет против дебютанта четвертьфинальной стадии на уровне Тура Пола Джабба.

Якуб Меншик сыграл против Фабио Фоньини на всёх трёх покрытиях и праздновал вторую победу. В прошлом году теннисисты встречались на грунтовом «челленджере» в Цуге, где выиграл итальянец, а через месяц чех взял реванш в квалификации US Open. Дальше Меншик сыграет против Алехандро Табило, и для обеих игроков это будет первый четвертьфинал на траве.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua