Норт-Бей Батальон Игната Пазия сложил с себя чемпионские полномочия

Игнат Пазий атакует ворота «Брентфорда»

Канадский «Норт-Бей Батальон» в составе с украинцем Игнатом Пазием сложил с себя полномочия чемпиона одной из сильнейших молодежных лиг Канады – OHL (Ontario Hockey League). В игре №5 первого раунда плей-офф против лучшей команды Восточной конференции «Брентфорд Бульдогз» команда нашего легионера уступила в гостях (1:5) и проиграла в серии (1–4).

В плей-офф 18-летний харьковчанин забросил одну шайбу в пяти поединках и заработал две минуты штрафа. Напомним, что с октября и до конца декабря Игнат Пазий не играл из-за травмы и поэтому сыграл в регулярном чемпионате только 38 матчей и набрал 20 (10+10) очков.

sport.ua