Определился чемпион Молодежной хоккейной лиги Украины

Фото Вадима Шамдана. Сокол – чемпион МХЛ-2024/25

Воспитанники киевского «Сокола» третий раз в истории стали чемпионами Молодежной хоккейной лиги Украины. В финальной серии киевляне победили 3:1 победителей регулярного чемпионата – белоцерковский «Белый Барс». Подспорье для общего успеха киевляне сделали, выиграв оба выездных матча. После этого «Сокол» проиграл в субботу первый из домашних поединков, но не оставил сопернику шансов в воскресенье. Дублями в этой встрече отличились Глеб Васильев и капитан команды Матвей Бурдаков.

«Сокол» (Киев) – «Белый Барс» (Белая Церковь) – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Счет в серии – 3:1

Шайбы: 1:0 – Г. Васильев (Шурак), 12:35. 2:0 – Г. Васильев (Якубинский), 14:45. 3:0 – Бурдаков (Кальсин, Д. Жеребко), 25:07. 3:1 – Журенко (Д. Деркач, Лактионов), 46:55. 4:1 – Бурдаков (Савчук), 59:25

13 апреля. Киев. Каток АТЕК

Чемпионами Молодежной хоккейной лиги стали: вратари – Михаил Шаповал, Артем Куликов; защитники – Иван Фартушенко, Михаил Выговский, Дмитрий Савчук, Кайл Лусмор, Назар Степанюк, Артем Окаевич, Владимир Климчук, Матвей Федай; нападающие – Илья Якубинский, Степан Скрипка, Глеб Васильев, Богдан Ходырев, Денис Ладный, Денис Жеребко, Артем Кальсин, Александр Мазур, Максим Скрипник, Егор Шурак, Матвей Бурдаков, Данил Козак, Иван Сульженко. Возглавляет команду Владислав Зозовский, ассистенты Сергей Жарский, Олег Благой и голкипер первой команды Олег Петров.

Добавим, что чемпионская команда является самой молодой по сравнению с остальными участниками чемпионата. Только семь хоккеистов «Сокола» – титульного 2007 года рождения. Еще четверо родились в 2008-м, сразу 11 – в 2009-м и двое (Степан Скрипка и Денис Ладный) – в 2010-м. Для сравнения: костяк «Белого Барса» составляют ребята 2008 года рождения. Представителей 2009 г.р. и младших в составе белоцерковцев не было. При этом сразу шесть хоккеистов «Сокола» уже дебютировали за первую команду во взрослом чемпионате Украины – голкипер Шаповал, защитник Савчук, нападающие Жеребко, Кальсин, Бурдаков и Якубинский. Илья Якубинский при этом стал первым хоккеистом 2009 г.р., сыгравшим во взрослом чемпионате по хоккею.

По итогам чемпионата, организаторы вручили призы в индивидуальных номинациях.

Лучший вратарь – Назар Бойко («Крижинка»)

Лучший защитник – Дмитрий Савчук («Сокол»)

Лучший нападающий – Тимофей Лактионов («Белый Барс»)

Лучший бомбардир – Максим Жовтяк («Белый Барс»)

Отметим, что это третья победа «Сокола» в Молодежной хоккейной лиге с тех пор, как в 2020 году была возрождена профессиональная команда киевлян. Предыдущие два раза они становились чемпионами в 2021 и 2022 годах. В следующих двух сезонах чемпионское звание добывали воспитанники киевской «Крижинки».

Сокол дважды победил на характере в финале Молодежной хоккейной лиги

sport.ua