Пекин. Музетти вторую неделю подряд дошел до четвертьфинала, Тьен победил 25-ю ракетку мира во втором круге

На турнире ATP 500 в Китае завершились матчи второго круга



Пекин, Китай • 24-30 сентября • хард • $4,194,080

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лернер Тьен (США) – Флавио Коболли (Италия) 6:3, 6:2

Лоренцо Музетти (Италия, 4) – Адриан Маннарино (Франция, Q) 6:3, 6:3

Даниил Медведев (-, 8) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) 6:3, 6:3

Александр Зверев (Германия, 2) – Корентен Муте (Франция) 7:5, 3:6, 6:3

• Лернер Тьен пятый раз в карьере дошел до 1/4 финала на турнире АТР и четвертый раз сделал это в 2025 году. 19-летний американец попробует впервые преодолеть этот барьер в поединке против 9-й ракетки мира Лоренцо Музетти.

• Лоренцо Музетти вышел вперед в противостоянии с Адрианом Маннарино, обыграв его второй раз за три встречи. Итальянский теннисист восьмой раз в этом году дошел до четвертьфинала на турнире АТР и сделал это на втором турнире подряд. Напомним, что на прошлой неделе Музетти стал финалистом турнира АТР 250 в Чэнду.

• Александр Зверев второй раз сыграл против Корентена Муте и второй раз его победил. Третий номер рейтинга АТР затратил на свою победу более 2,5 часов игрового времени, проиграв три гейма на своей подаче и сделав четыре брейка в ответ. Зверев 11-й раз сыграет в 1/4 финала в этом году и встретится там с Даниилом Медведевым, которому проиграл в этом году на траве в Галле (общий счет их личных встреч: 13-8 в пользу Медведева).

