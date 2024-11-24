Андреа Стелла: Нам удалось минимизировать потери

Андреа Стелла подвёл итоги непростого для McLaren уик-энда в Лас-Вегасе, при этом отметив, что команде всё-таки удалось свести потери к минимуму.

Андреа Стелла: «Подведём итоги уик-энда в Лас-Вегасе, и начать, безусловно, хочется с поздравлений Макса Ферстаппена – он в полной мере заслуженно стал чемпионом мира в 2024 году.

Макс – один из лучших гонщиков в истории Формулы 1, очень быстрый и очень стабильный. В прошлом сезоне он выиграл много гонок, и люди начали думать, что победы даются ему легко – нет, это никогда не бывает легко. Думаю, он подтвердил своё мастерство в этом году, когда у него далеко не всегда была лучшая машина.

При этом мы гордимся, что McLaren лидирует в Кубке конструкторов. Но в начале сезона наша команда упустила слишком много очков, хотя уже после четырёх или пяти гонок мы по темпу не уступали Ферстаппену. Я говорю о Ландо Норрисе, который отлично выступал при поддержке всей команды, в том числе Оскара Пиастри.

McLaren вышла на очень хорошую траекторию, и вместе с нашими гонщиками, вместе с Ландо и Оскаром, будем готовы бороться за победу в чемпионате в следующем году.

Надо признать, мы предвидели, что здесь, в Вегасе, нам придётся непросто в погодных условиях, которые не подходят нашей машине, и эти прогнозы сбылись. Нас не устраивают 6-й и 8-й результаты в квалификации и 6-е и 7-е места в гонке. Сегодня на двух первых отрезках дистанции нам в основном приходилось бороться с гранулированием резины, и мы ничего не могли предпринять, чтобы это явление прекратилось.

Но на последнем отрезке благодаря сочетанию нескольких факторов нам удалось избежать гранулирования резины на MCL38 Ландо. Мы приняли ряд мер, в том числе применили весьма экстремальные настройки, используя те инструменты, которые были в его распоряжении в машине, и также он несколько изменил стиль пилотирования. После этого ему удавалось ехать в темпе лидеров.

Важно, что команда смогла понять, как надо действовать, чтобы и в таких условиях выжимать из машины максимум. Хотя в этот уик-энд мы потеряли какое-то количество очков в Кубке конструкторов по отношению к Ferrari, всё-таки будем считать, что в Вегасе нам удалось минимизировать потери.

До завершения чемпионата ещё два этапа, и они пройдут на трассах, которые в большей степени подходят нашей машине. Дело ещё не доведено до конца, нам ещё придётся как следует потрудиться, поэтому сейчас всё внимание нужно посвятить подготовке к гонкам в Катаре и Абу-Даби. Постараемся завершить сезон высокими результатами».

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