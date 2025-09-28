Адам Бейкер переходит в Cadillac F1

Адам Бейкер, бывший исполнительный директор Audi Formula Racing, в мае завершивший сотрудничество с немецкой компанией, переходит в Cadillac F1. Британское издание Motorsport Magazin сообщает, что он займёт должность главного операционного директора моторостроительного подразделения новой команды.

Cadillac F1, заводская команда американского концерна General Motors, дебютирует в чемпионате мира в следующем году и в первых трёх сезонах будет использовать двигатели Ferrari. Но уже начинается реализация собственного моторостроительного проекта, а производство силовых установок должно начаться года через три.

Завод по производству гоночных двигателей для Формулы 1 уже строится в городе Шарлотта, штат Северная Каролина, и одним из руководителем этого подразделения станет Адам Бейкер.

В своё время он работал в FIA в должности директора по безопасности, затем его пригласили в Audi Sport, когда немецкая компания ещё только готовилась к приходу в Формулу 1. Именно Бейкер занимался организацией её моторостроительного подразделения в немецком Нойбурге, но расстался с этой компанией по обоюдному согласию сторон.

Источник