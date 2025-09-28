Чжэн Циньвэнь: “Если честно, моя команда не поддерживала идею выступать в Пекине, но именно поддержка болельщиков стала решающей”

Китайская теннисистка пообщалась с медиа после стартовой победы на турнире WTA 1000 в Пекине



Девятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь вернулась на корт после трехмесячной паузы и операции на правом локте. Во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине она уверенно обыграла колумбийку Эмилиану Аранго.

– Какие у вас были ощущения, когда вы вернулись на корт после такой долгой паузы?

– Конечно, я очень скучала по соревнованиям. Скучала по всем, кто на корте. Я снова получила удовольствие от игры в теннис, от выступления на большом стадионе.

– Что больше всего не хватало вам за 88 дней без соревнований?

– О, это было ровно 88 дней? Это хорошее число, потому что я родилась 8 октября (улыбается). Больше всего мне не хватало соперничества с другими игроками. Все это время я могла видеть их только по телевизору. Я лежала в постели, потому что реабилитировалась после операции. Очень хотела выступить на US Open, но тогда еще не могла двигать рукой. Поэтому просто счастлива снова вернуться и соревноваться. Также я очень соскучилась по фанатам, которые меня поддерживают, и, конечно, по адреналину, по тому давлению, которое ты чувствуешь на корте.

– Ставили ли вы себе цель успеть восстановиться именно к турниру в Пекине? Расскажите о процессе восстановления.

– На самом деле сначала China Open не был в наших планах, потому что это было слишком рано для полного восстановления. Как я уже сказала на корте, сейчас я еще не на 100% готова – возможно, на 70-80%, но я уже могу играть.

Восстановление было долгим. Сначала оно шло быстро, но последние 20% – как будто застопорилось. Я консультировалась с командой, и они сказали: «Риска для игры нет, решай сама». Я обожаю выступать дома в Китае, поэтому приняла сложное решение – выйти на корт и посмотреть, что будет. И пока все хорошо.

– Как вы себя чувствовали после этого матча физически? Было ли ощущение усталости в зоне, где была операция?

– В целом тело в порядке. Да, есть небольшая усталость именно в области, где была операция, но это нормально, я была к этому готова. Но врачи и команда говорят, что с каждым матчем будет лучше, если продолжать играть без риска. Я делаю качественную реабилитацию, так что посмотрим, как далеко смогу пройти в таком состоянии.

– Где вы больше всего чувствуете разницу между нынешней игрой и тем уровнем, к которому стремитесь вернуться?

– Думаю, это касается стабильности в атаке. Я стараюсь играть агрессивнее, чем раньше, больше идти вперед, подключать выходы к сетке. Иногда получается хорошо, иногда – нет. Это то, что еще нужно совершенствовать. Но я довольна своей игрой, особенно учитывая, что это был первый матч после паузы. Соперница держала очень быстрый ритм на подаче, сразу переходила от розыгрыша к следующему, и это заставляло меня возвращаться в игру еще быстрее.



– Это была ваша первая операция. Что для себя осознали за время восстановления? Чем занимались вне корта?

– Реабилитация – это настоящий вызов. Но в то же время я чувствовала себя более расслабленной, потому что не было матчевого давления. Я почти не брала ракетку в руки, а занималась другими вещами: изучала испанский, читала книги, брала онлайн-уроки. Это был неплохой период. А сегодня на корте я почувствовала, насколько фанаты ждали моего возвращения. Они были очень искренними, приносили подарки – игрушки, Лабубу, брелки. Это тронуло меня.

– Вы сказали, что сейчас готовы на 70-80 процентов. Какие элементы устраивают больше всего, а что еще требует совершенствования?

– Я довольна игрой на задней линии, могу выигрывать много очков оттуда. Неплохо идут выходы к сетке. А вот подача еще далека от уровня, которого хочу. Сейчас средняя скорость около 175 км/ч. Если восстановлюсь полностью, смогу ее увеличить. Над этим и работаю.

– Как вам удалось найти баланс между заботой о здоровье и желанием выложиться на 100% в матче?

– Честно, я не чувствовала конфликта между этими двумя аспектами. Начала с собственного ритма, была расслаблена. Но соревнования – это всегда другое, чем тренировки. В конце первого сета и в начале второго немного теряла концентрацию, сделала несколько невынужденных ошибок. Но в целом я хорошо контролировала скорость игры и стабильно играла агрессивно. Для первого матча это был хороший уровень.

– Какое значение для вас имеет этот матч в Пекине?

– Это было мое возвращение на Diamond Court. Меня очень огорчало, что я пропустила US Open. Поэтому сегодня я хотела показать все самое лучшее и получить энергию от трибун. Это действительно большая мотивация. Если честно, моя команда не поддерживала идею выступать здесь, но именно поддержка болельщиков стала решающей. Я сказала себе: «Я хочу сыграть для этих людей».

– Некоторые говорят: «Королева вернулась». Как вы относитесь к этому?

– После травмы я получила много теплых слов от фанатов: «Не спеши, дождись полного восстановления». Это не фанаты подталкивали меня вернуться быстрее – это я сама соскучилась по корту, по эмоциям и конкуренции. Их поддержка в соцсетях очень мотивировала меня.

– В следующем раунде вас ждет Линда Носкова. Как будете готовиться?

– Я знаю, что она очень быстрая и опасная соперница. Обсудим с командой тактику. Это будет серьезное испытание. Все будет зависеть от того, насколько я смогу восстановиться. Очень надеюсь на дальнейшую поддержку фанов.



