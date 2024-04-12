Монте-Карло. Руне отыграл два матчбола и за 3,5 часа победил Димитрова, Джокович взял реванш у Музетти

На турнире ATP Masters 1000 в Монако известны все участники 1/4 финала

Монте-Карло, Монако • 7-14 апреля • грунт • €6,410,670

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) 7:5, 6:3

Уго Умбер (Франция, 14) — Лоренцо Сонего (Италия, LL) 5:7, 6:3, 6:1

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Хуберт Хуркач (Польша, 10) 6:4, 6:2

Хольгер Руне (Дания, 7) — Григор Димитров (Болгария, 9) 7:6(9), 3:6, 7:6(2) — отыграл 2 матчбола

Янник Синнер (Италия, 2) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:4, 6:2

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Новак Джокович пятый раз сыграл против Лоренцо Музетти и одержал четвертую победу в этом противостоянии. Сербский теннисист взял у итальянца реванш за поражение на этом турнире в прошлом году. Джокович впервые с 2019 года сыграет в Монте-Карло в четвертьфинале и за выход в полуфинал сыграет против Алекса де Минора, которому проиграл в этом сезоне на United Cup в Австралии (общий счет их противостояния 1-1).

Каспер Рууд перервал шестиматчевую победную серию Хуберта Хуркача на грунте, одержав вторую победу в третьем матче их очного противостояния. Норвежский теннисист выиграл 25-й матч на грунтовых «Мастерсах» и впервые с 2021 года сыграет в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Следующий матч Рууд проведет против Уго Умбера, которому уступает 1-3 в личном противостоянии, но выиграл их единственный матч на грунте.

Хольгер Руне взял реванш у Григора Димитрова за поражение в финале турнира в Брисбене в начале года и прервал семиматчевую серию побед болгарского теннисиста. В третьем сете датчанин спас два матчбола на своей подаче при счете 5:6, а на свою победу затратил 3,5 часа игрового времени. Руне впервые в сезоне победил соперника из топ-10 и выиграл в этом году шестой из восьми своих матчей, которые завершились в решающем сете. За место в полуфинале Руне сыграет против второй ракетки мира Янника Синнера, которого обыграл в прошлогоднем полуфинале этого турнира (общий счет противостояния 2-1 в пользу Руне).

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