«Не могу лгать себе и лгать тысячам болельщиков». Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что не сможет сыграть на первом «Мастерсе» в сезоне

«С большой грустью я вынужден отказаться от участия в этом замечательном турнире в Индиан-Уэллсе.

Все знают, как сильно я люблю это место и как мне нравится здесь играть. Это также одна из причин, по которой я приехал в пустыню как можно раньше, чтобы потренироваться и попытаться подготовиться.

Я много работал и тренировался, и вы все знаете, что в эти выходные я прошел проверку, но я не считаю себя готовым играть на самом высоком уровне на таком важном мероприятии.

Это непростое решение, это тяжелое решение, но я не могу лгать себе и лгать тысячам болельщиков. Я буду скучать по всем вам и уверен, что турнир пройдет с большим успехом», — написал экс-лидер мирового рейтинга в своих социальных сетях.

Напомним, что испанец в этом сезоне вернулся в Тур после годичной паузы и провел три матча на турнире в Брисбене, где дошел до четвертьфинала, после чего принял решение сняться с Australian Open. Накануне «Мастерса» в Индиан-Уэллс Рафаэль Надаль сыграл в Лас-Вегасе выставочный матч против Карлоса Алькараса.

btu.org.ua