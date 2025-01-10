Окленд. Монфис выиграл четвертый матч подряд и 35-й раз в карьере сыграет в финале турнира ATP

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP 250 в Новой Зеландии



Окленд, Новая Зеландия • 6-11 января • хард • $766,290

Действующий чемпион: Алехандро Табило (Чили)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Зизу Бергс (Бельгия, Q) – Нуну Боршеш (Португалия, 7) 6:2, 3:6, 7:5

Гаэль Монфис (Франция) – Нишеш Басаваредди (США, Q) 7:6(5), 6:4

Гаэль Монфис вторую неделю подряд сыграл против Нишеша Басаваредди и вновь его победил (в Брисбене француз одержал победу в решающем сете). Поединок продолжался 1 час 46 минут, за которые Монфис семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, сделал один брейк и не проиграл ни одной своей подачи. Отметим, что французский теннисист не проигрывает геймы на своей подаче уже три матча подряд, а в первом круге он отыгрался со счета 1:6, 2:5 в поединке против испанца Педро Мартинеса.

38-летний Гаэль Монфис 20-й сезон подряд доходит до финала на уровне АТР-тура. Всего для него это будет 35-й финальный поединок в карьере (пятый результат среди действующих игроков) и он будет бороться за свой 13-й чемпионский титул. Гаэль стал вторым самым возрастным участником финального матча на уровне АТР-тура с 1990 года (после 39-летнего Иво Карловича).

В решающем матче соревнований в Окленде Гаэль Монфис сыграет против “квалифаера” Зизу Бергса из Бельгии, для которого это будет первый финал на уровне АТР-тура.

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