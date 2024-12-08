Патрик Муратоглу – о формате своей лиги Ultimate Tennis Showdown: “Атмосфера на этих турнирах – что-то, чего вы никогда не видели в теннисе”

В Лондоне проходит гранд-финал теннисного турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS)



Во время локдауна из-за COVID Патрик Муратоглу, известный тренер и предприниматель, задумал свою концепцию Ultimate Tennis Showdown (UTS), чтобы заполнить паузу во время отсутствия официальных турниров. Формат его соревнований сильно отличается от привычных правил игры в теннис: только одна подача, 15 секунд на подготовку к следующему удару, «вайлд-карты», которые можно использовать для мгновенного увеличения счёта, и матчи, состоящие из четырёх восьмиминутных четвертей.

Между розыгрышами звучит музыка звучит, игроки общаются с фанатами во время перерывов, а в это время на корте разыгрываются внушительные призовые. Среди участников UTS Grand Final в Лондоне — Гаэль Монфис, Алекс де Минор, Хольгер Руне и Уго Умбер. Призовой фонд турнира составил 1,67 млн. фунтов стерлингов.

Патрик Муратоглу считает, что UTS – формат, который может привлечь в теннис молодых болельщиков.

«Крикет изменился благодаря формату Twenty20, и это может стать теннисной версией,» – делится своими мыслями Муратоглу. «Фанаты могут любить классический теннис, но они также могут полюбить и UTS. Цель UTS — привлечь новых и более молодых поклонников, хотя, конечно, мы рады любому любителю тенниса».

Муратоглу подчеркивает, что UTS не конкурирует с традиционным теннисом, а, наоборот, дополняет его.

«Конкуренция поднимает уровень всех. Она мотивирует развиваться и становиться лучше. Игроки могут выбирать, участвовать в UTS или нет, но если они играют и чувствуют, что это помогает им улучшать свои навыки, то выигрывают все», — добавил он.

Сессии выходного дня на UTS Grand Final в Лондоне практически полностью распроданы, что подтверждает успех бренда Муратоглу. Он надеется вывести UTS на новый уровень в 2025 году.

«Новому событию всегда нужно время, чтобы о нём узнали. Но сейчас мы видим огромный прогресс. В Ниме в апреле мы продали 6000 билетов за первые 24 часа, и каждый раз мы распродаёмся всё быстрее. Атмосфера на этих турнирах – что-то, чего вы никогда не видели в теннисе,» – отметил он.

«Это напоминает старый формат Кубка Дэвиса, но с добавлением диджея, шоу и активного участия зрителей. Здесь есть и конкуренция с лучшими игроками, и напряжённые моменты, которые держат зрителей в стрессе, и невероятное шоу. Это сочетание – то, что делает UTS особенным», – заключил Муратоглу.

Сегодня в Лондоне пройдут решаюющие матчи лиги UTS. В полуфинале сыграют Алекс де Минор против Гаэля Монфиса и Уго Умбер против Хольгера Руне. Сильнейшие в этих поединках, позднее вечером разыграют главный приз теннисной лиги.

btu.org.ua