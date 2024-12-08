Сын Майка Тайсона рассказал, окончательно ли закончил карьеру его отец

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Амир Тайсон, сын легендарного боксера супертяжелого веса Майка Тайсона, высказался относительно возможного завершения карьеры своего отца:

«Я думаю, что с его карьерой покончено. Моя мачеха говорит, что он закончил, а они являются командой. Это их дела, как мужа и жены».

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В ночь с 15 на 16 ноября 2024 года 58-летний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) провел боксерский поединок против Джейка Пола (11-1, 7 КО). По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80-72, 79-73, 79-73.

sport.ua