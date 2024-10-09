Эдди ХИРН: «Из-за гордости Джошуа хотел бы провести реванш с Дюбуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о планах Энтони Джошуа на будущее:

«Мое мнение – нужно расслабиться и подождать бой Усика и Фьюри. Но Энтони не хочет быть зависимым от этого боя. Кроме того, он имеет гордость и, очевидно, хотел бы взять реванш у Дюбуа.

Я знаю, что его главной целью является реванш, он хочет снова выиграть титул чемпиона мира. Если это решение будет зависеть полностью от него, то он точно захочет провести еще один бой с Дюбуа», – рассказал Хирн.

Ранее был обнародован андеркард поединка Усика и Фьюри.

sport.ua