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Футбол

Мареска назвал фаворитов в матче Челси – Тоттенхэм

Не верит в свою команду

Мареска назвал фаворитов в матче Челси – Тоттенхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Сегодня в 18:30 начнется матч "Челси" – "Тоттенхэм". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями по поводу игры 15-го тура АПЛ.

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    "Мы – не фавориты, извините. "Тоттенхэм", как и "Челси", играет в еврокубках. Мы на 8 очков впереди "Тоттенхэма", однако мы не являемся фаворитами, потому что сейчас вторые в турнирной таблице. Абсолютно нет", – сказал Мареска.

    Добавим, что ранее тренер "пенсионеров" рассказал о самочувствии Михаила Мудрика.

    www.ua-football.com

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