Людмила Киченок – о своем финале на Australian Open: “Вышла на разминку и ничего не понимаю, просто не могу по мячу попасть”

Четвертая ракетка мира в паре украинка Людмила Киченок поделилась воспоминаниями о финальном поединке Открытого чемпионата Австралии-2024



В решающем поединке соревнований в Мельбурне Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко уступила паре Элизе Мертенс (Бельгия)/Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

“Этот сезон точно был лучшим в моей карьере, поэтому я не могу жаловаться, что что-то могло бы быть лучше. Возможно финал Australian Open мог сложиться лучше. Например, как у нас все получалось на US Open – там на протяжении всего турнира все шло в нашу сторону. А вот в Австралии, у нас было два дня перед финалом и они сыграли не в нашу пользу.

Во-первых я очень плохо спала накануне финала и плюс еще такая история, не знаю, такая женская (смеется). У меня финал Австралии, а тут у меня первый день, как это сказать корректнее – то что у нас у женщин каждый месяц бывает. И первый день у меня очень тяжелый обычно. И вот день финала, а я не выспалась, еще и с мужем поругалась с утра…и у меня такая раскоординация на корте. Вышла на разминку и ничего не понимаю, голова как в каком-то баббле…Просто не могу по мячу попасть (смеется). Но такое случается, что поделать, это спорт. Нужно было как-то адаптироваться, немного у меня это получилось, но не так, чтобы победить в тот день. А вот на US Open, там наоборот все складывалось в нашу сторону, просто наилучшим образом”, – рассказала Людмила Киченок в интервью YouTube каналу портала “Большой теннис Украины”.

Напомним, что Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко в этом сезоне стали чемпионками Открытого чемпионата США, обыграв в финале пару Чжан Шуай (Китай)/Кристина Младенович (Франция). Все матчи по ходу турнира Киченок и Остапенко выиграли в двух сетах.

btu.org.ua