Тадей Погачар снова стал чемпионом мира в групповой гонке

Звездный словенский велогонщик Тадей Погачар подтвердил свой титул чемпиона мира 2025 года в групповой гонке. Это его второй подряд титул в этом виде соревнований, и он вновь доказал, что является одним из сильнейших в мировом велоспорте. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

В гонке спортсмены преодолели 268 км гористой трассы, с общим набором высоты более 5500 метров. Это была настоящая проверка на выносливость и тактическую выдержку. Погачар решающе атаковал за 66 км до финиша, что позволило ему уйти в отрыв. В итоге он опередил бельгийца Ремко Эвенепула на 1 минуту и 28 секунд, а бронзу завоевал ирландец Бен Хили, который проиграл Погачару 2 минуты и 16 секунд.

Фото

Украинский гонщик Анатолий Будяк, представлявший сборную Украины в мужской групповой гонке, не смог финишировать.

