ЛеБрон Джеймс стал вторым игроком в истории НБА, кому покорилась отметка в 1500 матчей с 10+ набранными очками

Впереди ЛеБрона только лишь легендарный Карим Абдул-Джаббар, на счету которого 1509 подобных игр

Лидер Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс установил очередное достижение — он стал вторым игроком в истории НБА, кому покорилась отметка в 1500 матчей с 10+ набранными очками.

Юбилейным для ЛеБрона по данному показателю стал поединок против Денвера (102:127), в котором он набрал 18 баллов.

До рекорда Карима Абдул-Джаббара (1509) 40-летнему ЛеБрону осталось провести лишь девять подобных поединков.

Читайте также: ЛеБрон Джеймс вышел на пятое место по количеству сыгранных матчей в регулярном чемпионате НБА

ЛеБрон в июле продлил контракт с Лейкерс на два года. Джеймс проводит свой 23-й сезон в НБА за карьеру. Форвард стал абсолютным рекордсменом НБА по этому показателю, превзойдя достижение Винса Картера.

Также в октябре ЛеБрон сыграл за Лейкерс вместе со своим сыном Бронни, став первым дуэтом «отец-сын» в официальном матче НБА.

Лейкерс занимают 4-ю позицию в таблице Западной Конференции — в 16 поединках регулярного чемпионата на счету команды 10 побед и 6 поражений.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for joining Kareem Abdul-Jabbar as the only players in NBA history with 1,500+ 10-PT GAMES! pic.twitter.com/YlRa8jDNij

— NBA (@NBA) November 24, 2024