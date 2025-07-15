Дэн Таурисс: Cadillac очень важен опыт гонщиков

Команда Cadillac продолжает рассматривать кандидатов на место за рулём двух своих машин в дебютном сезоне. Исполнительный директор Дэн Таурисс рассказал, что в первую очередь команду интересуют гонщики с опытом выступлений в Формуле 1.

Когда Таурисса в эфире Sky Sports спросили, как проходят переговоры с потенциальными кандидатами, он в шутку ответил: «Знаете, мы проводим много тайных встреч в тёмных закоулках паддока, баров и пабов по всей Великобритании. Именно там мы и общаемся с гонщиками!»

Настроившись на более серьёзный лад, Таурисс добавил: «Мы прилагаем большие усилия, поскольку на два места в команде претендуют много отличных гонщиков. Но я впечатлён не только опытными пилотами, но и молодыми.

Грэм Лоудон, наш руководитель команды, говорит, что в дебютном сезоне нам нужны гонщики с опытом. Их опыт на самом деле критически важен для новой команды.

Но нам многое ещё предстоит решить. Мы стараемся не торопиться и проявлять должную осмотрительность. Но сколько же впечатляющих гонщиков доступно».

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