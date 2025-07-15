Гамбург. Киченок и Ниномия победили обладательниц wild card в первом круге

Украинско-японская пара вышла в четвертьфинал на турнире WTA 250 в Германии



Гамбург, Германия • 14-20 июля • грунт • $275,094

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония, 1) – Нома Ноха Акугуэ/Настасья Шунк (Германия, WC) 6:3, 6:2

Киченок и Ниномия провели первый совместный матч. По ходу сегодняшней встречи теннисистки сделали три брейка и отыграли все пять брейк-поинтов соперниц.

В четвертьфинале Надежда и Макото сыграют с победительницами матча Ирина Бара/Ралука Шербан (Румыния/Кипр) – Берфу Дженгиз/Екатерина Яшина (Турция/-).

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