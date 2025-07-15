Саудовские клубы снова активизировались в борьбе за подписание Дарвина Нуньеса

Топ-клубы Саудовской Про-Лиги сделали первые шаги к подписанию нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса, пока сам игрок уже месяц ожидает окончательного решения от "Наполи". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Ситуация обостряется тем, что "Наполи" приближается к подписанию другого нападающего – Лоренцо Лукки из "Удинезе". Это может открыть двери для саудовских клубов, которые уже были готовы подписать Нуньеса в январе прошлого года.

Дарвин в сезоне 2024/25 сыграл в 47 матчах. На его счету 7 голов и 7 голевых передач.

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