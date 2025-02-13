В поисках нового вызова: звезды, которые могут стать частью МЛС

МЛС с каждым годом повышает свои позиции в рейтинге сильнейших чемпионатов мира. В последнее время мы обращали внимание на трансферы, строительство новых стадионов, а также привлечение именитых тренеров. Из недавних событий выделяется интерес клубов МЛС к бывшему тренеру "Манчестер Юнайтед". Известно, что Тен Хаг сейчас свободен и до лета не собирается искать работу, несмотря на то, что "Боруссия Дортмунд" активно пыталась закрыть им увольнение Шахина.

Одним из главных конкурентов МЛС остается Саудовская Аравия, где трансферная политика развивается стремительными темпами. К слову, американская лига пыталась заполучить Неймара после его "блестящего" времяпровождения в местном чемпионате, но бразилец предпочел вернуться на родину. Пока что МЛС не может похвастаться таким насыщенным списком звездных игроков, как Саудовская лига, но упорно движется в этом направлении.

Сейчас мы разберем самые громкие трансферные слухи ближайшего времени.

Французский нападающий Антуан Гризманн из "Атлетико" неоднократно заявлял о возможности продолжения карьеры в США. Молодежь наступает на пятки, а он уже не молод, поэтому логично задуматься о переезде в менее конкурентоспособный чемпионат. Бельгийцу Кевину Де Брюйне из "Манчестер Сити" также стоит обратить внимание на происходящее вокруг. Возможно, он последует примеру Уокера, который решил снизить нагрузку и уехать в Италию. Игрок "Тоттенхэма" Тимо Вернер испытывает проблемы с формой и травмами в АПЛ. В МЛС он мог бы перезагрузить карьеру в более комфортных условиях.

Содержание

Кевин Де Брюйне

Тимо Вернер

Антуан Гризманн

Кевин Де Брюйне

В 2014 году "Вольфсбург" разглядел потенциал в бельгийце и заплатил за него 22 млн евро — на тот момент сумма была весьма внушительной. После блестящего сезона полузащитник привлек внимание "Манчестер Сити", и англичане не раздумывая заплатили 76 млн евро — более чем втрое больше суммы, уплаченной немецким клубом. За 10 сезонов в "Сити" Де Брюйне выиграл множество трофеев, но годы берут свое, и пришло время задуматься о смене чемпионата.

Летом ему исполнится 34 года, а именно тогда истекает его контракт с "горожанами". Сам Кевин признался журналистам, что переговоров о продлении с клубом пока не было:

"Я не разговаривал с руководством. Моя главная цель — становиться лучше с каждым матчем, и у меня это получается. Я счастлив, но посмотрим, что будет дальше с моей карьерой. В любом случае я никогда не получу контракт на десять лет, поэтому нет смысла нервничать."

Да, возраст дает о себе знать, и бельгиец уже не играет на том уровне, который мы наблюдали раньше. Тем не менее он по-прежнему является ключевой фигурой в центре поля "Сити". Вероятно, Гвардиола не рассчитывает на него в следующем сезоне, так как клуб ведет переговоры с атакующими полузащитниками из ведущих команд Европы.

Вопрос в том, какой чемпионат выберет Де Брюйне. Помимо МЛС, в нем заинтересованы клубы Саудовской Аравии, предлагая внушительный контракт. Однако бельгиец и его семья не раз заявляли, что не хотят жить на Ближнем Востоке. В то же время Кевин и его жена неоднократно говорили о плюсах жизни в США и желании переехать туда.

Тимо Вернер

Когда-то немец выигрывал Лигу чемпионов в составе "Челси", а перед этим уверенно набирал минимум 20 результативных действий за сезон в Бундеслиге. Однако после всех этих успехов карьера Тимо пошла на спад. Ходило множество слухов, и один из них — неправильное использование Вернера на поле. Мнения разделились: одни видели его на левом фланге вингером, другие — в роли центрального нападающего.

Время шло, игра не налаживалась, а единственным, кто остался в выигрыше, оказался "РБ Лейпциг". Клуб сначала купил его за 23 млн евро, затем продал за 53 млн, а спустя время вернул обратно за 20 млн. Сейчас же Тимо выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды.

Главными преимуществами Вернера всегда были скорость и техника, благодаря которым он удачно смотрелся на фланге. Однако, к сожалению, он тратил слишком много времени на принятие решений, из-за чего часто терял мяч, играя на позиции центрального нападающего. Сейчас, находясь в "Тоттенхэме", Вернер провел 40 матчей, но отметился лишь тремя голами и шестью ассистами — очевидно, что это неудачный союз для обеих сторон. К тому же в команде достаточно нападающих и вингеров, что еще больше осложняет ему борьбу за место в основе.

Переход в "Нью-Йорк Ред Буллз", с которым его связывают слухи, мог бы стать идеальным вариантом. У Анге Постекоглу немец не входит в число ключевых игроков, что делает его доступным за относительно небольшую сумму. А учитывая связь нью-йоркского клуба с "Лейпцигом" через систему "Ред Булл", такой трансфер выглядит вполне логичным. Это выгодная сделка для обеих сторон: команда получит опытного игрока, который точно сможет заиграть в МЛС, а Вернер — шанс возродить карьеру и набрать форму перед ЧМ.

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн — великолепный футболист, который радовал нас не одним десятком изысканных голов. Французу не важно, где играть, — он всегда выкладывается на максимум и с пользой проводит каждую минуту на поле. Однако ему уже далеко за тридцать, и настало время задуматься о возможной смене клуба. Да и для "Атлетико" это хорошая возможность заработать деньги, ведь контракт игрока истекает в 2026 году.

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Гризманн давно говорил о желании попробовать себя в США, а именно в МЛС. По последним данным, за ним пристально следят два клуба — "Лос-Анджелес" и "Спортинг Канзас-Сити". Также не стоит сбрасывать со счетов "Интер Майами", который может предложить французу привлекательные условия.

С учетом истекающего контракта "Атлетико" заинтересован в продаже игрока как можно дороже, а идеальным моментом для этого станет ближайшее летнее трансферное окно. Отпускать такого футболиста бесплатно клуб явно не хочет, а учитывая серьезный интерес к нему, можно выгодно заработать и найти молодую перспективную замену.

Важно также выбрать правильный клуб для продолжения карьеры. Антуан привык бороться за трофеи и побеждать, поэтому ему нужен амбициозный коллектив с четкой игровой структурой, в котором он сможет проявить свои лучшие качества.

Как бы то ни было, эта троица нуждается в смене клубов. Кому-то это необходимо для перезапуска карьеры, а кто-то просто ищет комфортное место перед завершением профессионального пути. В любом случае болельщики по всему миру с нетерпением ждут их решений и поддержат любой выбор.

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