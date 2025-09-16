Серия А. 71 минута Малиновского, Дженоа уходит от поражения уже после его ухода

Серия А. Третий тур

Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" – "Дженоа" 1:1

Голы: Пас 13 – Экубан 90+2

Удаление: Рамон 88 (K, прямая красная)

Свои первые два сезона после возвращения в Серию А "Дженоа" провела в качестве крепкого середняка. Неяркого, не играющего в атакующий футбол, не любящего владеть мячом, не создающего много. Зато жесткого, боевитого, организованного, неуступчивого. Даже смена тренера почти год тому – Альберто Джилардино на Патрика Виейра – не изменила ее. В нынешнем сезоне генуэзцы выглядят такими же. Их атакующий потенциал выглядит даже меньшим, чем ранее. Но они борются.

В первом туре в совершенно унылом матче они сыграли 0:0 с "Лечче". Во втором отчаянно боролись с "Ювентусом", попали в перекладину, заставляли вратаря гранда работать, но пропустили со стандартного положения и проиграли. Сегодня в Комо они также боролись отчаянно. Казалось, что уступают, что по качеству, таланту, скорости слабее соперника, который должен стать главной сенсацией сезона. Но в итоге в добавленное время все же нашли свой первый гол в сезоне и не проиграли.

В первом тайме "Дженоа" высоко прессинговала, отталкивала "Комо" на его половину поля. Правда, из-за этого пропускала контратаки. В одной такой Нико Пас, лучший молодой игрок лиги в августе, развернул двух защитников и влупил с 25-ти метров. Также Кюн выскакивал на вратаря, тот спас, а Мората на добивании в падении простил, не попав в ворота. Но и гости создали. Тройной момент. Дважды чудом спас вратарь хозяев, затем на линии ворот не меньшим чудом – защитник.

Во втором тайме после нескольких активных минут "Дженоа" казалось, что "Комо" перехватывает инициативу. Он держал мяч на половине поля соперника, оставался организованным. В атаке почти не создавал (удар Войводы с 15-ти метров отбил Леали), но и в обороне ничего не позволял. Не позволял и когда начал отходить в оборону. Хотя в итоге за такой отход поплатился. Уже после удаления своего игрока. Серхи Роберто спас на линии ворот от удара Нортона-Каффи, но Экубан добил.

"Комо" с четырьмя очками после трех матчей, два из которых – домашние. От потенциальной сенсации сезона ожидали большего. Сегодня он должен был дожимать соперника, а не сидеть на 1:0. А "Дженоа" срочно должна улучшать атаку, но хотя бы первый гол нашла и хотя бы второе очко набрала. А борется она яростно.

Руслан Малиновский во втором туре против "Ювентуса" получил 25 игровых минут. А вот сегодня уже вышел в стартовом составе и отыграл 71. Номинально располагался на позиции центрального атакующего полузащитника, "десятки". Но больше действовал в центре поля, помогал бороться и разыгрывать, распределял мячи. Прессинговал в первой линии, с атакой, причем, что интересно – не в центре, а ближе к правому флангу. А вообще появлялся на всех участках поля. Кроме обеих штрафных.

На момент замены на 71-ой минуте он был четвертым в команде по передачам (36, 86 процентов точных), пятым по касаниям мяча (48). Лишь два из касаний состоялись в штрафной площадке соперника, да и те – в ее правом углу. Руслан действовал слишком далеко от ворот. Однажды пробил издали, но попал в защитника. Однажды забросил мяч в левую часть штрафной, партнер по команде прострелил в центр, и из этого и состоялся тройной супермомент "Дженоа" в первом тайме.

Также следует отметить его три исполненных фола и три заработанных. В частности, желтую карточку за срыв контратаки по правому флангу обороны "Дженоа". Отмечаем и четыре длинных паса, все – точные. Два перехвата мяча. И 11 единоборств, из которых шесть были выиграны. Он и вправду тяжело работал, разыгрывал, дирижировал. Однако эффективности не хватало, и в целом борьба "Дженоа" в центре поля казалась проигранной. Пока она не придавила в концовке и не сравняла.

