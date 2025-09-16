Хургада (W15). Есипчук выиграла третий парный титул ITF в этом сезоне

Украинская теннисистка стала чемпионкой соревнований ITF W15 в Египте в парном разряде



В финальном поединке Дарья Есипчук и ее напарница Ясмин Эззат из Египта, получившие первый номер посева, обыграли вторую сеяную пару Дарья Хомутянская/Анна Кубарева (-) – 6:3, 6:3. Есипчук и Эззат проиграли три гейма на своей подаче и сделали шесть брейков. Встреча продолжалась 69 минут.

Путь к титулу:

R1: BYE

QF: Сорша Брин/Ашмитха Эасварамутхи (Фиджи/Индия) 6:3, 6:0

SF: Сарафина Оливия Хансен/Аня Вильдгрубер (Дания/Германия, 4) 6:2, 6:3

FR: Дарья Хомутянская/Анна Кубарева (-) 6:3, 6:3

19-летняя Дарья Есипчук 12-й раз дошла до финала на турнире ITF в парном разряде и завоевала свой седьмой титул. В этом сезоне украинка сыграла четвертый финал и и третий раз стала чемпионкой.

Победа в Хургаде принесла Дарье Есипчук $478 призовых и 15 очков в парный рейтинг WTA.



btu.org.ua