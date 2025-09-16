Формула E: Барнард подписал контракт с DS Penske

В DS Penske объявили о контракте с талантливым и быстрым британцем Тэйлором Барнардом, которого считают одним из главных открытий прошлого сезона в электрической серии. В американской команде, выступающей в Формуле E под французской лицензией, он станет напарником Макса Гюнтера.

«Я рад присоединиться к DS Penske в 12-м сезоне серии, – прокомментировал Барнард. – У этой команды обширный опыт в Формуле E, и мне не терпится приступить к работе с Максом в стремлении добиться высоких результатов.

Формула E – уникальный чемпионат, и я чувствую, что готов продолжить движение по избранной мной траектории и бороться в первых рядах!»

По итогам своего первого полного сезона в чемпионате мира по гонкам на электромобилях, выступая за McLaren, Тэйлор занял 5-е место, в том числе на его счету пять подиумов и два поула. Когда он впервые финишировал в первой тройке, а это было на этапе в Сан-Паулу, ему было 20 лет, и он стал самым молодым гонщиком в истории Формулы E, поднявшимся на подиум.

Барнард заменит в DS Penske Жана-Эрика Верня, а 35-летний француз, обладатель двух чемпионских титулов, скорее всего перейдёт в Citroen Racing – команду, которая создаётся на базе бывшей Maserati.

