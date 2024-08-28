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Автоспорт

Мартин Брандл об итогах Гран При Нидерландов

Мартин Брандл об итогах Гран При Нидерландов

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Нидерландов.

Этап в Зандфорте позволил Ландо Норрису подняться на следующую ступеньку в рейтинге лучших гонщиков Формулы 1.

Его поул в квалификации был одним из тех, когда невольно звучит фраза: «откуда он взял такое время на круге?»

Макс Ферстаппен тоже проехал отличный круг, разделив на старте гонщиков McLaren. Мы уже знаем, насколько хорош Пиастри, и фантастическое время Норриса ещё больше подчёркивает то, насколько комфортно ему в обновлённой McLaren.

Нам сказали, что эти обновления добавили примерно 30% от тех, что появились в Майами и позволили переломить ситуацию. И это были не перемены ради перемен, как у некоторых команд, а решения, которые реально работают.

Обильные дожди и сильный ветер внесли хаос в подготовку к гонке. Многие гонщики и команды задумывались о том, почему их темп то возрастал, то снижался. А если они ловили порыв ветра не в том повороте или слишком сильно меняли баланс машины, результаты могли быть совершенно разными.

На стартовой решетке мы увидели большую разницу между напарниками, а Сайнс и Хэмилтон много потеряли из-за того, что не попали в финал.

В начале субботней тренировки Сарджент уничтожил свою машину самым дорогостоящим образом. Эта странная авария стоила остальным потери  драгоценного времени на трассе из-за долгих красных флагов для починки барьеров.

Алекс Албон на обновленной Williams показал восьмое время, но новые детали оказались на три миллиметра шире, он был дисквалифицирован и отправлен на последний ряд, а механики достали «болгарку» и наждачную бумагу.

Гуляя за барьерами в эфире Sky Sports F1 во второй тренировке, я был удивлён тем, насколько это действительно трасса старой школы.

Я хорошо знаю эту трассу по гонкам 80-х, но тяжёлые и быстрые сегодняшние машины способны серьёзно повредить эти барьеры при аварии, а отсутствие сервисных дорожек в некоторых местах затрудняет эвакуацию машин. Обычно это свойственно городским трассам.

Утром в день гонки все задавались вопросом, сможет ли Норрис сохранить лидерство на первом круге и использовать свой темп для победы. Ответ был получен почти сразу, когда обе машины McLaren потеряли по одной позиции на старте.

Ферстаппен возглавил гонку и сразу же оторвался более, чем на секунду, лишив Норриса возможности атаковать с помощью DRS. В Зандфорте команды настраивают машины на высокий уровень прижимной силы, поэтому DRS здесь особенно эффективна.

В пятницу казалось, что машины McLaren меньше изнашивают резину на длинных сериях, чем Red Bull, в гонке это подтвердилось. Как только Ферстаппен сообщил команде по радио, что машина с трудом заходит в повороты и ей не хватает сцепления, Норрис начал его настигать.

Некоторое время они преследовали друг друга, но в итоге Ландо относительно легко обошел Макса. Как же сейчас всё выглядит иначе, чем в последние два с половиной года.

Износ шин оказался меньше, чем многие думали, так что Хэмилтон, стартовав на Soft, чтобы отыграть несколько мест на старте, проехал на этом комплекте 23 круга, когда ожидалось 15-18 кругов, а Алекс Элбон поставил свежий комплект Hard уже на 12-м круге – шины хорошо работали в этот день.

Ферстаппен провёл пит-стоп на 27-м круге, получив новый комплект Hard. Норрис, который опережал его на 5,6 секунды, на следующем круге тоже сменил резину, сохранив преимущество над Ферстаппеном. Он был молниеносно быстр и подчеркнул это лучшим кругом гонки на последнем круге, чтобы получить дополнительное очко в зачет чемпионата мира и выиграть с огромным отрывом в 22,9 секунды.

На круге возвращения в боксы Ландо подражал своему приятелю Максу, сказав «просто прекрасно». Если он будет продолжать в том же духе, ему понадобится свой собственный комплект шуток.

Поняв, что ему нечем ответить, Макс, как я подозреваю, намеренно, сбавил темп, дав команде понять, что их ждёт напряжённая работа.

Позади него Шарль Леклер отлично провёл гонку, завоевав подиум для Ferrari. Большую часть уик-энда они испытывали трудности, но в день гонки пришли в себя, что было заметно и по Карлосу Сайнсу, вернувшемуся на пятое место.

Между двумя Ferrari расположился Пиастри на второй McLaren. Он провел много времени за другими машинами, а единственного пит-стопа ждал до 33-го круга, что тоже не помогло. Он был быстр на свободной трассе, но будет переживать, что финишировал в 27 секундах позади напарника.

У Mercedes был неудачный день. Джордж Расселл ехал третьим, но после двух пит-стопов оказался седьмым. Его напарник Хэмилтон поднялся на восьмое место с 14-го, отстав от Расселла всего на пять секунд.

Одним из самых ярких выступлений стала агрессивная борьба Пьера Гасли на Alpine. Он провёл несколько отличных обгонов и финишировал девятым, заработав два заслуженных очка.

Фернандо Алонсо обеспечил Aston Martin одно очко в этот уик-энд, когда казалось, что они более конкурентоспособны.

Времени на передышку нет, через несколько дней Монца.

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