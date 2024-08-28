Мартин Брандл об итогах Гран При Нидерландов

Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sports F1 Мартин Брандл подвёл итоги Гран При Нидерландов.

Этап в Зандфорте позволил Ландо Норрису подняться на следующую ступеньку в рейтинге лучших гонщиков Формулы 1.

Его поул в квалификации был одним из тех, когда невольно звучит фраза: «откуда он взял такое время на круге?»

Макс Ферстаппен тоже проехал отличный круг, разделив на старте гонщиков McLaren. Мы уже знаем, насколько хорош Пиастри, и фантастическое время Норриса ещё больше подчёркивает то, насколько комфортно ему в обновлённой McLaren.

Нам сказали, что эти обновления добавили примерно 30% от тех, что появились в Майами и позволили переломить ситуацию. И это были не перемены ради перемен, как у некоторых команд, а решения, которые реально работают.

Обильные дожди и сильный ветер внесли хаос в подготовку к гонке. Многие гонщики и команды задумывались о том, почему их темп то возрастал, то снижался. А если они ловили порыв ветра не в том повороте или слишком сильно меняли баланс машины, результаты могли быть совершенно разными.

На стартовой решетке мы увидели большую разницу между напарниками, а Сайнс и Хэмилтон много потеряли из-за того, что не попали в финал.

В начале субботней тренировки Сарджент уничтожил свою машину самым дорогостоящим образом. Эта странная авария стоила остальным потери драгоценного времени на трассе из-за долгих красных флагов для починки барьеров.

Алекс Албон на обновленной Williams показал восьмое время, но новые детали оказались на три миллиметра шире, он был дисквалифицирован и отправлен на последний ряд, а механики достали «болгарку» и наждачную бумагу.

Гуляя за барьерами в эфире Sky Sports F1 во второй тренировке, я был удивлён тем, насколько это действительно трасса старой школы.

Я хорошо знаю эту трассу по гонкам 80-х, но тяжёлые и быстрые сегодняшние машины способны серьёзно повредить эти барьеры при аварии, а отсутствие сервисных дорожек в некоторых местах затрудняет эвакуацию машин. Обычно это свойственно городским трассам.

Утром в день гонки все задавались вопросом, сможет ли Норрис сохранить лидерство на первом круге и использовать свой темп для победы. Ответ был получен почти сразу, когда обе машины McLaren потеряли по одной позиции на старте.

Ферстаппен возглавил гонку и сразу же оторвался более, чем на секунду, лишив Норриса возможности атаковать с помощью DRS. В Зандфорте команды настраивают машины на высокий уровень прижимной силы, поэтому DRS здесь особенно эффективна.

В пятницу казалось, что машины McLaren меньше изнашивают резину на длинных сериях, чем Red Bull, в гонке это подтвердилось. Как только Ферстаппен сообщил команде по радио, что машина с трудом заходит в повороты и ей не хватает сцепления, Норрис начал его настигать.

Некоторое время они преследовали друг друга, но в итоге Ландо относительно легко обошел Макса. Как же сейчас всё выглядит иначе, чем в последние два с половиной года.

Износ шин оказался меньше, чем многие думали, так что Хэмилтон, стартовав на Soft, чтобы отыграть несколько мест на старте, проехал на этом комплекте 23 круга, когда ожидалось 15-18 кругов, а Алекс Элбон поставил свежий комплект Hard уже на 12-м круге – шины хорошо работали в этот день.

Ферстаппен провёл пит-стоп на 27-м круге, получив новый комплект Hard. Норрис, который опережал его на 5,6 секунды, на следующем круге тоже сменил резину, сохранив преимущество над Ферстаппеном. Он был молниеносно быстр и подчеркнул это лучшим кругом гонки на последнем круге, чтобы получить дополнительное очко в зачет чемпионата мира и выиграть с огромным отрывом в 22,9 секунды.

На круге возвращения в боксы Ландо подражал своему приятелю Максу, сказав «просто прекрасно». Если он будет продолжать в том же духе, ему понадобится свой собственный комплект шуток.

Поняв, что ему нечем ответить, Макс, как я подозреваю, намеренно, сбавил темп, дав команде понять, что их ждёт напряжённая работа.

Позади него Шарль Леклер отлично провёл гонку, завоевав подиум для Ferrari. Большую часть уик-энда они испытывали трудности, но в день гонки пришли в себя, что было заметно и по Карлосу Сайнсу, вернувшемуся на пятое место.

Между двумя Ferrari расположился Пиастри на второй McLaren. Он провел много времени за другими машинами, а единственного пит-стопа ждал до 33-го круга, что тоже не помогло. Он был быстр на свободной трассе, но будет переживать, что финишировал в 27 секундах позади напарника.

У Mercedes был неудачный день. Джордж Расселл ехал третьим, но после двух пит-стопов оказался седьмым. Его напарник Хэмилтон поднялся на восьмое место с 14-го, отстав от Расселла всего на пять секунд.

Одним из самых ярких выступлений стала агрессивная борьба Пьера Гасли на Alpine. Он провёл несколько отличных обгонов и финишировал девятым, заработав два заслуженных очка.

Фернандо Алонсо обеспечил Aston Martin одно очко в этот уик-энд, когда казалось, что они более конкурентоспособны.

Времени на передышку нет, через несколько дней Монца.

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