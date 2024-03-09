Пиастри: Мы покидаем Джидду в отличном настроении

В McLaren довольны итогами Гран При Саудовской Аравии, ведь оба гонщика набрали очки, а Оскар Пиастри занял вполне достойное 4-е место. Результат Ландо Норриса мог быть и выше, но несколько рискованная тактика, которую применила команда, не сработала.

Оскар Пиастри (4-й): «Полагаю, в гонке мы добились максимально возможного результата, это совершенно точно. Действовали мы правильно, поэтому, если честно, покидаем Джидду в отличном настроении.

На ранней стадии гонки мне удалось опередить Фернандо Алонсо, хотя потом я немного расстроился, что надолго застрял позади Льюиса Хэмилтона, но как только он поехал на пит-стоп, мне стало проще.

Я очень доволен итогами уик-энда, хотя гонка показала, что есть ряд областей, в которых нам нужно прибавить. Выше 4-го места мы пока подняться не можем.

Теперь я планирую пару дней отдохнуть, ведь предыдущие недели были для всех очень напряжёнными. После этого полечу на родину, в Мельбурн, где проведу ещё несколько дней с семьёй, и это будет очень приятно, а заодно адаптируюсь в другому часовому поясу.

Я уже предвкушаю свою домашнюю гонку, где мне предстоит бороться на трассе перед трибунами, заполненными австралийскими болельщиками».

Ландо Норрис (8-й): «В целом гонку мы провели вполне сносно. Мы попытались что-то предпринять, скорректировав тактику, но в итоге это не вполне сработало. Впрочем, попытка была неплохая, и я думаю, что в тот момент мы приняли правильное решение.

Машина сегодня была способна на вполне нормальный темп, и хотя, возможно, мы упустили пару очков, я думаю, мы сделали всё, что было в наших силах. Мы пошли на некоторый риск, а такие подходы иногда срабатывают, иногда нет, и сегодня произошло как раз второе.

Впрочем, я всё равно доволен, ведь мы демонстрировали уверенный темп и увидели ряд позитивных признаков. Так что теперь нас ждёт следующая гонка!»

Андреа Стелла, руководитель команды: «В Саудовской Аравии мы в очередной раз добились неплохого результата. Оскар весь уик-энд пилотировал очень уверенно и сегодня в полной мере использовал преимущество, которое давала хорошая стартовая позиция. Гонку он провёл безупречно, финишировал четвёртым, а его схватки с соперниками были хотя и весьма острые, но всё обошлось без неприятностей.

В случае с Ландо мы решили применить иную тактику, когда на трассе появился автомобиль безопасности, и была вероятность, что такой подход обеспечит преимущество, поэтому попытаться однозначно стоило. К сожалению, после этого сейфти-кар больше не выезжал, красных флагов тоже не было, а это означало, что Ландо потерял пару позиций относительно результата, на который можно было рассчитывать. Тем не менее, 8-е место – тоже неплохо, и пилотировал он отлично.

Две первых гонки сезона позволили получить позитивный опыт, мы собрали немало информации, которая пригодится по ходу сезона в процессе модернизации машины. Мы рады, что подобрались близко к подиуму, и знаем, над чем надо работать, чтобы добиться улучшений».

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