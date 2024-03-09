Асист Цыганкова помог Жироне победить Осасуну, Валенсия с Яремчуком одолела Хетафе: результаты матчей 28 тура Ла Лиги

Украинец отыграл 71 минуту во встрече с Хетафе

Лиги состоялось 4 матча.

Чемпионат Испании — Ла Лига 28 тур, 9 марта

Валенсия — Хетафе 1 :0 (1:0)

Гол: 1:0 — 40 Дуро

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен на 71 минуте игры. Результативными действиями не отметился.

Валенсия — Хетафе 1:0: обзор матча Ла Лиги ВИДЕО

Кадис — Атлетико 2:0 (1: 0)

Голлы: 1:0 — 24 Хуанми, 2:0 — 64 Хуанми

Гранада — Реал Сосьедад 2:3 (2:1)

Гол: 1:0 — 21 Узуни (пен), 1:1 — 33 Садик, 2:1 — 45+3 Узуни, 2:2 — 80 Ле Норман, 2:3 — 85 Силве

Жирона — Осасуна 2:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 13 Порту, 2:0 — 87 Савио

Виктор Цыганков и Артем Довбик начали матч в основном составе. Цыганков отличился ассистом и был заменен на 64-й минуте из-за повреждения. Довбик провел на поле 81 минуту, без результативных действий.

Накануне Барселона обыграла Мальорку.

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