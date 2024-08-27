Баколе рассказал, как бы завершились его бои с Джошуа и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Боксер хевивейта Мартин Баколе рассказал, как бы завершились его бои с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Энтони Джошуа? Я бы победил его нокаутом, в четвертом или пятом раунде. Тайсона Фьюри победил бы по очкам или нокаутом в 7-9 раундах. Фрэнсис Нганну? Я бы его нокаутировал хладнокровно и очень рано. Это не ММА. Дюбуа и Джо Джойса я бы также победил нокаутом. Джозеф Паркер – это мой лучший друг, но это бокс и я его бы тоже остановил. Деонтей Уайлдер? Я бы разбил его. У него маленькие ноги, маленькое тело», – сказал Баколе.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua