«Талант поколения в хоккее». Клубы НХЛ нашли нового Макдэвида

Getty Images/Global Images Ukraine. Гэвин Маккенна

Клубы НХЛ заранее знают и готовятся к драфту, на котором будет особенный игрок. Так было, когда выбирали Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Похоже, так будет и на драфте-2026.

Эксперты и скауты за год до драфта уже уверены, что под первым номером заберут Гэвина Маккенну – форварда, которого называют талантом поколения. Последний раз так называли именно Макдэвида.

На североамериканском телевидении даже сняли отдельный выпуск с «Решением» Маккенны, где играть в новом сезоне. 17-летний нападающий выбрал Университет Пенсильвании и проведет чемпионат в NCAA.

«Маккенна – особенный хоккеист, который появляется не чаще, чем раз в несколько лет. У него невероятные инстинкты форварда и умения плеймейкера. Среди современных игроков он напоминает Патрика Кэйна», – считает директор скаутинга НХЛ.

В минувшем сезоне Маккенна набрал 129 очков (41+88) в 56 матчах Западной хоккейной лиги, а также 38 пунктов в 16 матчах плей-офф.

Интересно, что Гэвин был самым молодым игроком сборной Канады на минувшем молодежном чемпионате мира и останется одним из самых молодых на следующем ЧМ.

sport.ua