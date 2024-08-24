Барса включила незарегистрированного игрока в заявку на матч с Атлетик Бильбао

Матч сегодня

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Сегодня "Барселона" в 20:00 сыграет против "Атлета Бильбао" в рамках 2-го тура чемпионата Испании.

"Барселона" опубликовала заявку на сегодняшнюю игру, в список вошел 26-летний Дани Ольмо, однако хавбек по-прежнему не зарегистрирован по "Барселоне".

Добавим, что каталонцы обозначили Ольмо в заявке звездочкой, уточнив, что игрок ждет регистрации.

Напомним, потому, что испанского хавбека не могут зарегистрировать, Ольмо пропустил матч первого тура чемпионата Испании против "Валенсии".

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