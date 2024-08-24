Уинстон-Сейлем. Сонего и Микельсен встретятся в решающем матче

Результаты полуфиналов на турнире ATP 250 в США

Уинстон-Сейлем, США • 18-24 августа • хард • $867,750

Действующий чемпион: Себастиан Баэс (Аргентина)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лоренцо Сонего (Италия, 10) – Давид Гоффен (Бельгия) 6:3, 6:2

Алекс Микельсен (США, 11) – Пабло Карреньо Буста (Испания, WC) 7:6(5), 2:1 (отказ)

Лоренцо Сонего одержал вторую победу в трёх матчах против Давида Гоффена и впервые с сентября 2022 года вышел в финал турнира ATP. Тогда итальянец стал чемпионом в Метце. В целом для Лоренцо это будет шестой решающий матч на уровне ATP, в котором он попробует выиграть четвёртый трофей.

Алекс Микельсен сыграет третий финал в карьере. Два предыдущих финала американец провёл на травяном турнире ATP 250 в Ньюпорте в прошлом году и в этом сезоне.

Сонего и Микельсен играли друг против друга в конце апреля этого года на грунтовом “челленджере” в Кальяри, где в первом круге был сильнее представитель Италии.

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