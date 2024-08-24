Сотрудники в Вири обвиняют Renault в предательстве

Сотрудники базы Renault в Вири-Шатийон не согласны с планами по закрытию производства моторов Формулы 1, назвав их «предательством».

«Руководство Renault Group планирует остановить программу производства моторов 2026 года в Вири-Шатийон, выбрав другого поставщика, вероятно, Mercedes.

Причиной стала значительная экономия – вместо 120 миллионов долларов на разработку нужно будет платить 17 миллионов долларов в год за поставки. Мы не считаем, что это оправдывает уничтожение элитного объекта в Вири-Шатийон, предательство этого легендарного бренда, путем установки сердца от Mercedes в нашу машину Формулы 1 под брендом Alpine.

Мы не можем допустить, чтобы руководство Alpine и Renault Group нанесли ущерб нашему имиджу, поэтому просим господина де Мео и совет директоров отказаться от этого решения.

Цель состояла в том, чтобы запустить первый двигатель Alpine 2026 в конце первой половины 2024 года, через полтора года после начала проекта. 26 июня 2024 года двигатель RE26A был впервые запущен на стенде № 6 в Вири-Шатийон. В нём отсутствует почти треть элементов, обеспечивающих эффективность, ранее проверенных на системном стенде, но первые результаты тестов получились многообещающими.

RE26A рассматривается всеми в Вири-Шатийон как большой успех, это двигатель с большим потенциалом, способный повысить амбиции Alpine F1», – сказано в заявлении сотрудников базы в Вири.

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