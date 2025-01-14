Australian Open. Марта Костюк против Юле Нимайер во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк завтра сыграет за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Поединок против немки Юле Нимайер пройдет четвертым запуском на 1573 Arena (ориентировочное начало матча в 08:30 по киевскому времени
Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)
Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2025): 215/129
Призовые за карьеру: $5,009,797
Дата рождения: 12/08/1999 (25 лет)
Место рождения: Дортмунд, Германия
Рост: 178 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 61 (07/11/2022)
Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2025): 209/146
Призовые за карьеру: $2,064,043
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Марта Костюк
R1: Нао Хибино (Япония, №141) 3:6, 6:3, 6:1
Юле Нимайер
R1: Майя Хвалиньска (Польша, №126) 6:0, 6:1
История на турнире
Марта Костюк – 15/7 | Костюк восьмой год подряд будет выступать на Australian Open и шестой раз сыграет в основной сетке. Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал в прошлом году.
Юле Нимайер – 3/3 | Нимаейр четвертый год подряд стартовала на Australian Open и второй раз играет в основной сетке. В этом году она впервые прошла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.
Выступления на харде (на 15/01/2025):
Марта Костюк – 128/77 (1/2 в этом году)
Юле Нимайер – 63/62 (2/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2025
Марта Костюк – 0/2
WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1
Юле Нимайер – 1/2
WTA 500 – 1/1 | Аделаида – QRF
WTA 250 – 3/1 | Окленд – R1
Последние 5 матчей:
Марта Костюк – В, П, П, П, В
Юле Нимайер – В, П, В, П, П
Национальный фактор:
Марта Костюк – 8/2 | Марта не проигрывает теннисисткам из Германии с 2019 года, одержав пять подряд побед в таких поединках.
Юле Нимайер – 6/5 | Нимаейр на третьем “мэйджоре” подряд сыграет против представительницы Украины. В прошлом году она проиграла Элине Свитолиной на Уимблдоне и победила Даяну Ястремскую на US Open.
Марта Костюк проведет свой 195-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 103 победы (53%).
Юле Нимайер проведет 89-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 37 побед (42%).
Марта Костюк проведет свой 46-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 26 побед (58%).
Юле Нимайер сыграет свой 22-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету – 12 побед (57%).
Марта Костюк 14-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (пятый раз в Австралии). Девять раз Костюк преодолевала эту стадию (все четыре раза в Мельбурне).
Юле Нимайер 6-й раз во втором круге “мэйджора” (впервые в Австралии) и попробует четвертый раз пройти в третий круг.
Победительница этого матча получит 290 000 австралийских долларов призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая – 200 000 австралийских долларов призовых и 70 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания GGbet считает фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,4. На победу Юле Нимайер предлагается коэффициент – 2,90.
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