Australian Open. Марта Костюк против Юле Нимайер во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк завтра сыграет за выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Поединок против немки Юле Нимайер пройдет четвертым запуском на 1573 Arena (ориентировочное начало матча в 08:30 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2025): 215/129

Призовые за карьеру: $5,009,797



Дата рождения: 12/08/1999 (25 лет)

Место рождения: Дортмунд, Германия

Рост: 178 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 61 (07/11/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 15.01.2025): 209/146

Призовые за карьеру: $2,064,043

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: Нао Хибино (Япония, №141) 3:6, 6:3, 6:1

Юле Нимайер

R1: Майя Хвалиньска (Польша, №126) 6:0, 6:1

История на турнире

Марта Костюк – 15/7 | Костюк восьмой год подряд будет выступать на Australian Open и шестой раз сыграет в основной сетке. Ее лучший результат на турнире – четвертьфинал в прошлом году.

Юле Нимайер – 3/3 | Нимаейр четвертый год подряд стартовала на Australian Open и второй раз играет в основной сетке. В этом году она впервые прошла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии.

Выступления на харде (на 15/01/2025):

Марта Костюк – 128/77 (1/2 в этом году)

Юле Нимайер – 63/62 (2/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025

Марта Костюк – 0/2

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

Юле Нимайер – 1/2

WTA 500 – 1/1 | Аделаида – QRF

WTA 250 – 3/1 | Окленд – R1

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, П, П, П, В

Юле Нимайер – В, П, В, П, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 8/2 | Марта не проигрывает теннисисткам из Германии с 2019 года, одержав пять подряд побед в таких поединках.

Юле Нимайер – 6/5 | Нимаейр на третьем “мэйджоре” подряд сыграет против представительницы Украины. В прошлом году она проиграла Элине Свитолиной на Уимблдоне и победила Даяну Ястремскую на US Open.

Марта Костюк проведет свой 195-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 103 победы (53%).

Юле Нимайер проведет 89-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 37 побед (42%).

Марта Костюк проведет свой 46-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 26 побед (58%).

Юле Нимайер сыграет свой 22-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету – 12 побед (57%).

Марта Костюк 14-й раз сыграет во втором круге турнира Grand Slam (пятый раз в Австралии). Девять раз Костюк преодолевала эту стадию (все четыре раза в Мельбурне).

Юле Нимайер 6-й раз во втором круге “мэйджора” (впервые в Австралии) и попробует четвертый раз пройти в третий круг.

Победительница этого матча получит 290 000 австралийских долларов призовых и 130 рейтинговых очков. Проигравшая – 200 000 австралийских долларов призовых и 70 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGbet считает фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,4. На победу Юле Нимайер предлагается коэффициент – 2,90.

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