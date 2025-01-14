Валттери Боттас: Можно сказать, я возвращаюсь домой!

Валттери Боттас сейчас в Австралии, где сочетает приятное с полезным – отдыхает от суеты Формулы 1, и занимается своими бизнес-проектами, а также продолжает тренироваться, в том числе готовится с велогонке RADL GRVL, которую сам и организовал вместе со своей подругой Тиффани Кромвелл.

При этом финн признаёт, что испытывает довольно странные ощущения, поскольку в этом году ему не суждено выйти на старт чемпионата мира, в отличие от предыдущих 12 лет, когда он был гонщиком Williams, Mercedes и Sauber. Впрочем, на этапы чемпионата мира он по-прежнему будет приезжать, но лишь в статусе резервного гонщика Mercedes.

«Самая большое отличие в том, что по воскресеньям, когда будут гаснуть огни светофора, я буду не на стартовом поле, а смогу смотреть на это лишь со стороны. И это будет очень странно, – признал Валттери в интервью австралийскому блогеру и фотографу Киму Иллману. – Безусловно, чтобы к этому привыкнуть, потребуется какое-то время. Но я постараюсь находить для себя какие-то дела.

Мне предстоит много работать на симуляторе, а это с каждым годом становится все более важным делом. В том числе потому, что количество дней, когда вы можете использовать симулятор, по-прежнему не ограничено. Также буду участвовать в шинных тестах Pirelli, прежде всего в испытаниях опытных образцов резины для 2026 года.

Разумеется, команда также будет активно привлекать меня к работе со спонсорами на различных рекламных и маркетинговых акциях…

На левой ноге у меня по-прежнему татуировка в виде фразы What’s next? («Что дальше?»), ведь она абсолютно настоящая. Я задавался этим вопросом с тех пор, как узнал, что у меня нет контракта на 2025 год. Все вокруг тоже об этом спрашивали, и в конечном итоге всё превратилось в такую забаву.

Я действительно довольно долго не знал, чем буду заниматься в 2025 году, этот период продолжался несколько месяцев, и всё это время я постоянно общался с моим менеджментом и лично вёл переговоры с разными командами – в общем, хорошо, что в конечном итоге нам удалось определиться. Сотрудничество с Mercedes показалось мне наиболее привлекательным вариантом. Можно сказать, я возвращаюсь домой!..»

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