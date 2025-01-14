Даниель ДЮБУА: «Когда прозвучит гонг, мы оторвем голову друг другу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дюбуа – Паркер

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой в супертяжелом весе – в ринге встретятся чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа и новозеландский претендент Джозеф Паркер.

Накануне состоялась традиционная пресс-конференция, на которой боксеры поделились ожиданиями от предстоящего поединка:

Паркер: «Я занимаюсь боксом некоторое время, но чувствую, что только начал драться».

Дюбуа: «Хорошо. Если ты только начал, я научу тебя на ринге нескольким вещам. Некоторым урокам, некоторым новым навыкам. Паркер всегда был таким, вел себя, как хороший парень. Я знаю, что когда прозвучит гонг, мы оторвем друг другу головы».

Паркер: «Мне нравится, что он полон уверенности. Сейчас Дюбуа на высоте. Но 22 февраля все это прекратится».

sport.ua