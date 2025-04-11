Пять украинских боксеров сразятся за кубок в Саудовской Аравии

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил всех участников Гран-при в среднем весе (до 72,6 кг). Участие в престижном турнире в этом дивизионе примут пять украинских боксеров.
32 спортсмена проведут несколько поединков на выбывание, победитель получит Кубок Хосе Сулеймана. Первые бои состоятся в апреле 2025 года.
Украину в Эр-Рияде представят пять боксеров среднего веса:
Гран-при пройдет в Саудовской Аравии в полулегком, первом полусреднем, среднем и супертяжелом дивизионах. В каждой категории соревноваться будут по 32 боксера. Первые бои зрители увидят 17 апреля.