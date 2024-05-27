Тедди Атлас рассказал, почему реванш Фьюри – Усик не состоится в октябре

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас поделился мыслями о возможном реванше между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Отбросьте все слухи, что Тайсон проведет с кем-то другим следующий бой, реванш с Усиком точно состоится. Но мне не верится, что этот бой состоится в октябре. Во-первых – оба боксера оставили все силы в первом поединке, во-вторых, они прошли через три подряд тренировочных лагеря, не забывайте, что бой дважды переносился, сначала из-за травмы Тайсона, а затем из-за рассечения», – рассказал Атлас.

Ранее Фроч признался, что поможет Фьюри победить Усика.

sport.ua