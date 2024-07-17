Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик назвал двух легендарных боксеров, с которыми он хотел бы провести гипотетические поединки. Александр отметил Джо Луиса и Майка Тайсона.

«Назову несколько человек. Первый – Джо Луис. Один из лучших чемпионов-супертяжей за всю историю бокса. Для своего времени он был очень техничен и имел сильный удар. Второй – Майк Тайсон. Скорость, мощь и неудержимость. Интересно было бы провести бой с таким соперником», – сказал Усик.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш между боксерами запланирован на 21 декабря 2024 года.

sport.ua