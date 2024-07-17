В Атлетико определились с новым приоритетным вариантом на позицию форварда

Матрасники попытаются подписать игрока с АПЛ

Фото: twitter.com/ManCity

Испанский журналист Сезар Луис Мерло сообщает, что "красно-белые" всерьез рассматривают приобретение Хулиана Альвареса.

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Аргентинец не доволен своим игровым временем в "Манчестер Сити" и этот фактор может стать ключевым на этапе переговоров. Конкурировать за место в основе с Эрлингом Холландом ему сложно.

24-летний нападающий присоединился к "горожанам" в начале 2022-го – его купили за 21,4 млн евро у "Ривер Плейт". За это время он сыграл 103 встречи (36 голов, 17 ассистов). Также форвард дважды отличился в пяти поединках Копа Америки.

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